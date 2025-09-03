МЧС предупредило уральцев о надвигающейся непогоде

В Свердловской области начавшийся сегодня дождь в ближайшее время не закончится, а к завтрашнему дню может только усилиться. С предупреждением о непогоде выступило региональное управление МЧС России.

Там напомнили, что в непогоду лучше отказаться от отдыха на природе, владельцам частных домов стоит проверить и очистить системы водоотведения от мусора. При движении на автомобиле нужно быть предельно внимательными. «Не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», – предупреждают в МЧС.

Екатеринбург, Елена Сычева

