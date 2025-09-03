Подростки толпой избили пожилого тренера за замечание

В Верх-Нейвинском пожилого тренера по лыжным гонкам избила толпа агрессивных подростков: 74-летний мужчина сделал им замечание за то, что они разъезжали на питбайках в лесопарке возле места, где занимались дети из секции.

«Александр Иванович сделал замечание, в ответ получил хамство, мат, агрессию и толчки. Дабы обезопасить детей, Пятыгин вытащил у одного байка топливно-заборную трубку. Никакого вреда и порчи имущества действиями Александра Ивановича нанесено не было, трубка была вставлена назад и подростки, решив отомстить, нагнали сначала тренирующихся девочек в лесу со словами, что тренеру «хана». Доехав до места, где А.И. ожидал детей, окружив его, повалили на землю, снимая всë на телефон, жестоко избили его на глазах воспитанников. И лишь благодаря поднятому шуму, вмешательству свои подопечных, избиение удалось остановить», – сообщил общественник Дмитрий Чукреев.

Он уточнил, что инцидентом занимается полиция, у пожилого тренера, которому потребовалась помощь врачей, множественные гематомы и подозрение на переломы ребер. «У воспитанников заслуженного тренера шок, боязнь за здоровье Александра Ивановича и страх возвращения в свой «тренировочный» лес. Обращаюсь к руководителю Следственно управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области с просьбой взять ситуацию под личный контроль», – добавил общественник.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube