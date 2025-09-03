В Екатеринбурге силовики пришли к автору граффити в поддержку террористов

В Екатеринбурге силовики пришли к автору граффити в поддержку террористов.

Как сообщает ТАСС, местный житель поддерживал запрещенную на территории РФ террористическую организацию «Русский добровольческий корпус». В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) за размещение граффити в поддержку указанной организации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, по месту проживания задержанного проведен обыск, изъяты личные вещи, средства связи, а также эскизы и рисунки с экстремистскими изображениями, задокументированы татуировки на теле, в том числе экстремистского содержания.

Екатеринбург, Елена Васильева

