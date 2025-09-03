Площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась в 9 раз

С начала года в Свердловской области вспыхнули 84 природных пожара. Их площадь сократилась в 9 раз по сравнению с прошлым годом, рассказал на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Главный государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев уточнил, что главная причина таких пожаров – неосторожное обращение с огнем.

Реже пожары начинаются от костров с соседних участков или от брошенного стекла, которое на солнце работает как лупа и поджигает сухую траву. В целом по региону, как отметил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков, площадь природных пожаров за последние два года снизилась в 60 раз: «В 2023 году у нас было 3110 пожаров на площади 486 тысяч га, в прошлом году уже в пять раз меньше – 672 пожара, и на площади 13490 га. В 2025 году площадь пожаров еще в два раза сократилась: 441 пожар на 7977 га. То есть в этом году мы практически не горели».Помимо этого, Мамонтов предупредил, если в конце сентября будет сухая погода, то могут начаться в области торфяные пожары.

Для восстановления лесов в Свердловской области вырастили 52 миллиона саженцев. Из них 19 миллионов – с закрытой корневой системой. Всего же предстоит восстановить 32 тысячи га леса. Масштабная высадка деревьев начнется с 6 сентября. В рамках акции «Сохраним лес» под Заречным на площади 1,6 гектара планируют высадить 5600 трехлетних саженцев сибирской ели с открытой корневой системой. «Как ухаживают за саженцами: в течение первых трех лет проводится агротехнический уход (удаляем сорняки, чтобы они не мешали молодым елкам расти). А с пятого года начинается лесоводственный уход – для уничтожения нежелательной древесно-кустарниковой растительности», – добавил директор Свердловского лесничества Михаил Васильев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

