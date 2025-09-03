Образование – в кредит. Кто и зачем учится в долг на Среднем Урале

В Свердловской области растет количество студентов, обучающихся в вузах за счет образовательного кредита. Средняя сумма займа в 2025 году составила около 250 тысяч рублей. «Новый День» выяснил, кто учится в долг, и насколько востребована такая услуга.

Образовательный кредит – это целевой заем, с помощью которого студент может частично или полностью оплатить свою учебу в колледже или вузе. Банк заключает кредитный договор напрямую с учащимся. Если заемщик несовершеннолетний, понадобится письменное согласие одного из родителей. Образовательные кредиты существуют в России с 2010 года, но по-настоящему популярны они стали в 2020 году, когда появилась господдержка. Такой заем выдается по ставке 3% с длительным льготным периодом, получить его можно в Сбербанке, Т-банке и АКБ «Алмазэргиэнбанк». Другие банки тоже предлагают образовательные кредиты, но без льготных условий.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка, за последние пять лет наблюдается исключительный рост по количеству заключенных договоров на образовательный кредит с господдержкой. В 2020 году клиенты Сбера в Свердловской области оформили 422 образовательных кредита, что на 321% больше, чем в 2019 году. В 2021 году показатель вырос на 80% по сравнению с 2020 годом. В 2022 году рост составил 63%, в 2023 году – 36%, в 2024 году – 35%. За 7 месяцев 2025 года клиенты банка оформили 967 образовательных кредитов, это уже на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По статистике банка, в 2025 году образовательные кредиты чаще брали женщины (60%). Подавляющее большинство заемщиков (80%) младше 25 лет. Еще 8% образовательных кредитов брали клиенты от 25 до 30 лет, 4% – от 30 до 35 лет, 5% – от 35 до 45 лет. По 1% приходится на заемщиков в возрасте от 45 до 50 лет и от 50 до 55 лет. В первом полугодии текущего года средняя сумма кредита составила 250 тысяч рублей. В прошлом году образование обходилось заемщикам дороже – 264 тысячи рублей.

Кредит с господдержкой предлагает гибкую систему оплаты, чтобы студенту не нужно было искать подработку. На все время обучения, а также еще в течение 9 месяцев после получения диплома (предполагается, что за этот период выпускник найдет работу) взносы по кредиту будут небольшими. Основная оплата долга приходится на оставшийся срок кредита. При этом заемщик может погасить кредит досрочно в любое время. Однако льготы перестают действовать, если студент отчислился. С этого момента ему придется погашать долг по обычной кредитной ставке.

В пресс-службе Уральского федерального университета сообщили «Новому Дню», что за время существования программы льготных образовательных кредитов ей воспользовались 2324 студента. Больше половины из них – 1493 человека – еще продолжают обучение, 407 уже получили диплом, а 424 «кредитных» студента были отчислены по разным причинам. «При этом 1493 активных студентов с образовательным кредитом составляют лишь 8,7% студентов-контрактников Уральского федерального университета», – рассказали в вузе.

Любопытно, что чаще всего образовательные кредиты берут студенты УрФУ, обучающиеся социальным наукам (их 55%). На втором месте – студенты, изучающие инженерное дело и технические науки (24%), на третьем – учащиеся на гуманитарных дисциплинах (13,7%). Меньше всего студентов с образовательным кредитом на направлениях педагогики и медицины. Также, по данным университета, более 76% «кредитных» студентов учатся на бакалавриате. На специалитет и магистратуру приходится 12% и 10% соответственно, и всего 0,8% – на аспирантов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

