В мэрии рассказали, какие фонтаны будут работать зимой

В администрации Екатеринбурга рассказали, что часть городских фонтанов продолжат работу зимой, но в усеченном режиме. На фонтанах в Дендрарии, в сквере Александра Попова и на «Каменном цветке» на площади Труда установят специальные световые конструкции. Форсунки и насосы для воды с них снимут, как и с остальных фонтантов, и законсервируют на зиму.

Напомним, что городские фонтаны будут работать до 15 сентября. Весной их запустят в мае.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube