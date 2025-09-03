В уральском санатории участнику СВО помогли встать на ноги после тяжелого ранения (ФОТО)

В Областной специализированной больнице медицинской реабилитации «Липовка» участнику СВО Артёму помогли справиться с последствиями минно-взрывного ранения, которое он получил во время выполнения боевого задания.

Как сообщили в ДИПе, многоступенчатый оскольчатый перелом лишил молодого человека возможности передвигаться без опоры: после 13 операций и первого этапа реабилитации он все еще ходил с тростью. Необходимость в ней отпала благодаря курсу лечения в уральском санатории. «Ранение я получил в декабре 2022 года. Было больно наступать на ногу, не чувствовал пальцы. В «Липовку» приезжаю уже второй раз, здесь врачи назначают процедуры, которые с первых дней помогают. В прошлый раз уехал без трости, не хромал, сейчас закрепляю результат», – рассказал боец.

«Артёму назначили занятия на стабилоплатформе, которая помогает прорабатывать все группы мышц, выносливость и стабильность. Также были задействованы механотерапевтический тренажёр для увеличения объёма движений, профессиональный массаж, чтобы снять напряжение, вернуть мышцам эластичность, и занятия в тренажёрном зале, чтобы добавить им силы. Комплекс водолечебных процедур на основе радоновой воды помог снять воспаление, боль, улучшил микроциркуляцию, восстановил организм. Пациент занимался ответственно, с усердием, под чутким контролем медицинской команды, поэтому и результат не заставил себя долго ждать», – рассказала главный врач «Липовки» Ирена Базите.

Реж, Елена Владимирова

