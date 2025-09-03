Суд отправил под арест нетрезвого «грибника», справлявшего нужду в кустах

Дворовый конфликт в Березовском обернулся судебным разбирательством. 31 августа местный житель Александр, будучи пьяным, решил справить малую нужду во дворе дома на улице Гагарина. Проходивший мимо мужчина сделал ему замечание, на которое герой истории ответил матом. Завязалась перепалка, и в какой-то момент «из штанов Александра выпал пневматический пистолет и нож», сообщили в пресс-службе Березовского городского суда.

Перепуганные жители двора вызвали полицию. Буйного нарушителя задержали и оформили на него протокол. В суде Александр заявил, что ничего дурного не замышлял, и ему просто приспичило сходить в кусты. Перочинный нож, который у него был при себе, мужчина якобы взял для похода за грибами. А пистолет «Сталкер» он захватил, чтобы стрелять по банкам в лесу.

Тем не менее, суд признал «грибника» виновным в мелком хулиганстве. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности и имел отрицательные характеристики. Все это повлияло на решение суда: мужчину поместили под арест на 14 суток.

Березовский, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube