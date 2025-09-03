Четверо взрослых и двое детей пострадали в столкновении автобуса и легковушки (ФОТО)

На улице Чернышевского в Ревде столкнулись легковой автомобиль и автобус, ехавший по маршруту Ревда – Дегтярск. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 39-летний водитель «КИА Сид» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ.

В результате ДТП водитель автомобиля и шесть пассажиров автобуса доставлены в больницу. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, среди пострадавших пассажиров – двое несовершеннолетних, 2007 г.р. и 2019 г.р. Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП.

Фото ОблГАИ

Ревда, Елена Владимирова

