Главу регоператора, устроившего мусорный коллапс, начали судить

В Первоуральске городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела Анны Распоповой, бывшего директора ООО «ТБО Экосервис», которое до августа прошлого года было регоператором по вывозу мусора в западной части Свердловской области. Ее обвиняют в выводе денег со счета регионального оператора на подставные фирмы. Обвинение было предъявлено по ч. 2 ст. 201 УК РФ «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, а также тяжкие последствия».

По версии следствия, Распопова с сентября 2023 года перечислила ООО ПКФ «Азимут» более 80 млн рублей, ООО «ЭКО-РЕГУЛ» – более 26 млн рублей за сбор и вывоз отходов. Тогда как, по данным обвинения, эти организации фактически не оказывали услуги ООО «ТБО «Экосервис». Из-за этого регоператор накопил огромные долги перед подрядчиками-транспортировщиками и полигоном по захоронению отходов. Как итог: мусор из Первоуральска, Ревды, Дегтярска, Артей, Новоуральска, Кировграда, Полевского, и других территорий перестали вывозить.

«Обвинение полагает, что в результате действий подсудимой причинен существенный вред правам и законным интересам граждан на благоприятную окружающую среду. ООО «ТБО «Экосервис» причинен имущественный ущерб, организация лишена статуса регионального оператора на территории Западного административно-производственного объединения. Свою вину в совершении преступления подсудимая не признала», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

