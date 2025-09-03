В Техническом университете УГМК прошел корпоративный День знаний

3 сентября в Техническом университете УГМК прошёл корпоративный День знаний, который традиционно совпадает с днём рождения вуза и началом нового учебного года.

За 12 лет работы университет подготовил уже более тысячи дипломированных специалистов для предприятий из разных регионов страны.

К числу студентов вуза в 2025 году присоединились 319 новеньких: 140 студентов очного и 179 заочного обучения. Их обучение будет проходить по направлениям: «Горное дело», «Металлургия», «Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Технологические машины и оборудование». Кроме того, в этом году впервые прошел набор на новое направление бакалавриата – «Экономика». Общее количество учащихся вуза с 1 сентября превысило 1000 студентов.

Студенты получают стипендии от 10 тысяч рублей. Размер выплаты увеличивается в зависимости от успехов в учёбе, научной и общественной деятельности – ежемесячная сумма стипендии может достигать 30 тысяч рублей.

В конференц-зале университета в рамках корпоративного Дня знаний состоялось награждение сотрудников промышленных предприятий, получивших в течение года учёные степени кандидатов и докторов наук. Отдельные работники были отмечены почётным званием «Лучший корпоративный преподаватель» – за вклад в образование и активное участие в подготовке будущих инженеров. Более 50 человек – лучшие преподаватели теоретического обучения и мастера производственного обучения – награждены почётными грамотами и благодарственными письмами. Награды и премии получили студенческие команды, ставшие чемпионами международного инженерного чемпионата, и их наставники из числа работников предприятий и вуза. Одновременно на церемонии в онлайн-формате присутствовали более 50 руководителей предприятий, глав муниципалитетов и управлений образования регионов России, которые обсудили сложившийся опыт и перспективы развития взаимодействия между промышленными предприятиями, школами, техникумами и вузом для взращивания новых поколений инженеров.

«Корпоративный День знаний объединяет школьников, студентов, преподавателей и предприятия, показывая, как важно с ранних лет пробуждать интерес к инженерии и готовить будущих специалистов, которые станут опорой промышленности России», – отметил Вячеслав Лапин, директор университета.

Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. В 2025 году университет в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

