В конкурсе «Достояние Среднего Урала» лидирует гора, где растут орхидеи

В народном голосовании за статус «Достояние Среднего Урала» лидирует гора Синяя, расположенная недалеко от поселка Баранчинский, за нее отдали голоса 912 уральцев. Как сообщили в ДИПе, уникальность горы в том, что на ее склонах растут шесть видов диких орхидей и три вида папоротников, занесённых в Красную книгу Среднего Урала, а также гнездится краснокнижный сокол-сапсан.

Также в число лидеров голосования в проекте «Достояние Среднего Урала» на данный момент входят: Свердловская железная дорога – 772 голоса, Нижнетагильский подносный промысел – 505 голосов, Белоярская атомная станция – 362 голоса и Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина – 359 голосов. Общее количество участников голосования превысило 5 тысяч человек.

Проголосовать за кандидатов на получение статуса «Достояние Среднего Урала» можно на платформе обратной связи портала «Госуслуги» до 1 декабря текущего года. Каждый житель области старше 18 лет может поддержать не более пяти объектов. Почётного звания могут быть удостоены географические объекты, исторические события, достижения науки, художественной культуры, спорта, традиционные мероприятия, коллективы и организации, имеющие особое значение для региона.

Баранчинский, Елена Владимирова

