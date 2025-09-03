Академический район Екатеринбурга вывел «КОРТРОС» в лидеры по Среднему Уралу

Опубликован ТОП застройщиков Свердловской области по текущему строительству на 1 сентября 2025 года. В тройке лидеров, по данным «Единого ресурса застройщиков», TEN Девелопмент и Группа Эталон с показателями в 367,7 тысяч кв.м. и 332,2 тысяч кв.м. и группа компаний «КОРТРОС», которую в регионе представляет основной девелопер восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое». По данным профильного портала, объём текущего строительства в Свердловской области у ГК «КОРТРОС» превышает 256,5 тысяч кв.м. Высокие позиции в рейтинге по объёму текущего строительства среди девелоперов, ведущих застройку объектов на территории Среднего Урала, девелопер занимает с начала года.

В регионе «КОРТРОС» реализует свой флагманский проект – проект комплексного освоения территории (КОТ) «Академический», который летом этого года отметил своё 20-летие. Кроме того, 1 октября 2021 года проект КОТ получил статус отдельной административной единицы Екатеринбурга, став официально восьмым районом города. Сейчас Академический активно развивает социальную инфраструктуру – в феврале текущего года здесь начал свою работу районный суд, а в августе открылось здание районной администрации.

