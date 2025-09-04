Сбежавших из СИЗО террористов ищут четвертые сутки

Сбежавшие из СИЗО-1 Екатеринбурга террористы уже трое суток скрываются от силовиков. Их ищут в том числе в лесах.

Предположительно беглецы могли уйти на запад: накануне вечером в районе Палкинского торфяника была обнаружена палатка и одежда, возможно принадлежащая им. Самих террористов пока не нашли.

Напомним, побег был совершен, судя по видео, рано утром 1 сентября. Канал «Антитеррор Урал» публиковал видео двух молодых людей в спортивных костюмах, бегущих по двору жилого дома сквозь туман. Никаких официальных комментариев от ведомств о ЧП не поступало: неизвестно, как именно был совершен побег из СИЗО-1, откуда никто не сбегал более 20 лет. Лишь к вечеру второго дня в МВД официально подтвердили, что оба преступника объявлены в федеральный розыск.

Отметим, Александр Черепанов и Иван Корюков (оба внесены в список террористов и экстремистов) были осужденных по «террористической» статье за попытку поджога военкомата (ст. 30, ст. 205 УК РФ). По данным силовых ведомств, за групповой побег им грозит также наказание по ч. 2 ст. 313 УК РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

