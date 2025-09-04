Половина молодых уральцев не хочет работать за серую и черную зарплату

Выбирая работу, молодежь из Свердловской области обращает внимание на стабильность и надежность компании, а также ее репутацию. Оттолкнуть их могут негативные отзывы бывших сотрудников, переработки и черная зарплата. Такие результаты показало исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Красные флаги», которые сводят на нет интерес молодежи к работе в компании – размытое описание вакансии, отсутствие конкретных требований и обязанностей (73%), постоянные переработки (66%), негативные отзывы сотрудников (56%), неэтичное общение на интервью с высказыванием личного мнения о самом кандидате или его предыдущих мест работы (53%), а также «серая» или «черная» зарплата, предложение работать без оформления (46%). Негативную реакцию молодых специалистов также вызывают высокая текучесть кадров в компании (45%) и слишком длинный перечень требований и обязанностей (42%).

Плюсами зумеры считают стабильность и надежность компании (отметили 63% опрошенных), конкурентную зарплату (61%), баланс между работой и личной жизнью (54%). Другими важными критериями называют комфортную атмосферу в коллективе (50%), честность и открытость в коммуникации с руководством (43%). А меньше всего молодые люди обращают на такие вещи, как возможность реализовать классный кейс (5%) и экологическая повестка в деятельности компании (2%).

Показательно, что лишь 7% молодых соискателей ориентированы исключительно на работу в офисе, 11% ориентируются на полную удаленку, 19% ценят четкий гибридный график, примерно столько же предпочитают свободное посещение офиса без привязки к конкретным дням (21%). Впрочем, 42% респондентов не придают графику работы особого значения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

