На Урале дорожают рис, молоко и огурцы

В Свердловской области продолжают снижаться цены почти на все овощи, но некоторые другие продукты дорожают.

Как сообщает Свердловскстат, за неделю почти на 7% дороже стали огурцы, сейчас они стоят примерно 116 рублей за кило. На 2% дороже стал рис, теперь его средняя цена составляет 163 рубля. Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности подорожало на 1,19% – до 125 рублей. На несколько рублей дороже стали сметана и творог.

Овощи из «борщевого набора» продолжают дешеветь. Картофель уже упал в цене до 41 рубля, капуста – до 30 рублей, лук – до 45, свекла – до 40, морковь – до 47,5 рубля за килограмм. Помидоры подешевели до 137 рублей, яблоки – до 162. Кроме того, немного дешевле стала вареная колбаса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

