Суд оправдал жителя Академического, который защищался от агрессивного соседа молотком

Академический районный суд Екатеринбурга оправдал мужчину, который защищал семью от буйного соседа с помощью молотка.

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел в августе прошлого года в одном из многоэтажных домов на улице Академика Парина.

Жильцов одной из квартир в полночь разбудили соседи. За стеной слышались крики и ругань. Сообщение в общедомовой чат не принесло результата, и Анна (имя изменено) отправилась в «нехорошую квартиру» просить о тишине. Переговоры не обещали неприятностей, там проживала женщина с тремя детьми, но вместо соседки двери открыл нетрезвый мужчина и стал угрожать. Анна вернулась в свою квартиру, а агрессивный оппонент проследовал за ней. В последний момент дверь в квартиру удалось закрыть, но мужчина требовал расправы и бил кулаком по двери.

В какой-то момент сын Анны решил проверить замок и провернул его не в ту сторону, двери открылись, и непрошенный гость ворвался внутрь, повалил на пол подростка, сел на него и начал избивать. Анна с супругом Юрием попытались скинуть агрессора, но безуспешно, тогда Юрий схватил молоток и нанес им несколько ударов по голове и спине «пришельца», чтобы нейтрализовать его. Получив травмы, визитер вызвал скорую помощь и полицию. Телесные повреждения были квалифицированы экспертами как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

В отношении супруга Анны было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В судебном заседании Юрий заявил, что его действия носили характер необходимой обороны. На том же настаивала сторона защиты.

Суд исследовал доказательства и установил, что подсудимый действительно действовал в рамках обороны. Мужчину оправдали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

