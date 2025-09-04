российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 сентября 2025, 09:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Суд оправдал жителя Академического, который защищался от агрессивного соседа молотком

Академический районный суд Екатеринбурга оправдал мужчину, который защищал семью от буйного соседа с помощью молотка.
Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел в августе прошлого года в одном из многоэтажных домов на улице Академика Парина.

Жильцов одной из квартир в полночь разбудили соседи. За стеной слышались крики и ругань. Сообщение в общедомовой чат не принесло результата, и Анна (имя изменено) отправилась в «нехорошую квартиру» просить о тишине. Переговоры не обещали неприятностей, там проживала женщина с тремя детьми, но вместо соседки двери открыл нетрезвый мужчина и стал угрожать. Анна вернулась в свою квартиру, а агрессивный оппонент проследовал за ней. В последний момент дверь в квартиру удалось закрыть, но мужчина требовал расправы и бил кулаком по двери.

В какой-то момент сын Анны решил проверить замок и провернул его не в ту сторону, двери открылись, и непрошенный гость ворвался внутрь, повалил на пол подростка, сел на него и начал избивать. Анна с супругом Юрием попытались скинуть агрессора, но безуспешно, тогда Юрий схватил молоток и нанес им несколько ударов по голове и спине «пришельца», чтобы нейтрализовать его. Получив травмы, визитер вызвал скорую помощь и полицию. Телесные повреждения были квалифицированы экспертами как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

В отношении супруга Анны было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В судебном заседании Юрий заявил, что его действия носили характер необходимой обороны. На том же настаивала сторона защиты.
Суд исследовал доказательства и установил, что подсудимый действительно действовал в рамках обороны. Мужчину оправдали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,