В Екатеринбурге поймали вандала, который исцарапал десятки чужих машин

В Екатеринбурге после месяца поисков задержали мужчину, которого подозревают в массовой порче машин. В августе жители Широкой Речки стали замечать царапины на дверцах и боках своих автомобилей, припаркованных по правилам. По камерам вычислили предполагаемого злодея, и владельцы машин написали заявления в полицию, однако, как пишет 66.ру, задержать вандала не удавалось – он просто не открывал двери участковому.
В итоге накануне вечером его все же поймали. Группа «Академический» в ВК обнародовала запись с задержания предполагаемого злодея. «Мужчина очень сильно нервничал. Следственный комитет выявляет причастность данного гражданина к совершенным действиям с авто на Широкой речке», – пишет администрация группы.
Фото: Группа «Академический» в ВК
Екатеринбург, Елена Сычева
