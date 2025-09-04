В Екатеринбурге поймали вандала, который исцарапал десятки чужих машин

В Екатеринбурге после месяца поисков задержали мужчину, которого подозревают в массовой порче машин. В августе жители Широкой Речки стали замечать царапины на дверцах и боках своих автомобилей, припаркованных по правилам. По камерам вычислили предполагаемого злодея, и владельцы машин написали заявления в полицию, однако, как пишет 66.ру, задержать вандала не удавалось – он просто не открывал двери участковому.

В итоге накануне вечером его все же поймали. Группа «Академический» в ВК обнародовала запись с задержания предполагаемого злодея. «Мужчина очень сильно нервничал. Следственный комитет выявляет причастность данного гражданина к совершенным действиям с авто на Широкой речке», – пишет администрация группы.

Фото: Группа «Академический» в ВК

Екатеринбург, Елена Сычева

