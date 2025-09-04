На перекрестке улиц Малышева – Вайнера столкнулись 6 автомобилей (ФОТО)

Сразу шесть автомобилей столкнулись сегодня около 9:30 утра недалеко от перекрестка улиц Малышева и Вайнера, сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области.

Инспекторы ДПС работают на месте происшествия, обстоятельства устанавливаются. Движение транспорта на этом участке временно затруднено. Медики осматривают водителя автомашины «БМВ», оказывают ему необходимую помощь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

