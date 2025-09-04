российское информационное агентство 18+

Четверг, 4 сентября 2025, 09:38 мск

Екатеринбург

На перекрестке улиц Малышева – Вайнера столкнулись 6 автомобилей (ФОТО)

Фото: ГАИ

Сразу шесть автомобилей столкнулись сегодня около 9:30 утра недалеко от перекрестка улиц Малышева и Вайнера, сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области.

Инспекторы ДПС работают на месте происшествия, обстоятельства устанавливаются. Движение транспорта на этом участке временно затруднено. Медики осматривают водителя автомашины «БМВ», оказывают ему необходимую помощь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

