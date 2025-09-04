Уралец вывез зимой в лес подругу без сознания, боясь обвинений в убийстве. Женщина умерла от переохлаждения

Серовский районный суд вынес приговор 53-летнему мужчине за причинение смерти по неосторожности знакомой, которую он оставил в снегу в лесополосе.

Преступление произошло в первых числах января 2025 года в поселке Сосьва. Пьяный мужчина пришел домой и обнаружил подругу, с которой он фактически проживал, без сознания. В новогодние праздники женщина тоже злоупотребляла алкоголем. Уралец подумал, что она умерла от эпилептического припадка, у нее они случались у нее и раньше. Мужчина решил, что его обвинят в убийстве знакомой и захотел избавиться от тела. Он завернул женщину в простыню и перевязал веревкой, а потом волоком дотащил до ближайшего леса и бросил там. На улице стояли морозы, и женщина скончалась от переохлаждения.

Суд признал жителя Сосьвы виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Но мужчина избежал реального наказания. Он получил 8 месяцев ограничения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

