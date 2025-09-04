Уральские верующие готовятся пройти крестном ходом 190 км

Православные верующие начали подготовку к традиционному Симеоновскому крестному ходу длиной в 190 километров.

Напомним, что Симеоновский крестный ход – один из самых продолжительных среди регулярных молитвенных шествий, проходящих по Среднему Уралу. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения при поддержке фонда святой Екатерины в день Церковного новолетия и Августовской иконы Пресвятой Богородицы, 14 сентября, верующие начнут свой путь из возрожденного храма святого благоверного князя Александра Невского в Алапаевске. Конечная точка маршрута – Верхотурье, где 25 сентября состоится празднование перенесения мощей святого Праведного Симеона, небесного покровителя Урала и Сибири.

В этом году крестный ход пройдет уже в 17-й раз. Верующие будут останавливаться в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково, Махнёво и Меркушино, где они смогут отдохнуть и помолиться. По традиции, участники крестного хода весь путь пронесут иконы небесных покровителей региона – святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Планируется, что 20 сентября паломники выйдут на самый сложный участок – знаменитую Симеонову тропу, которой ходил святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы (сейчас село Махнево), чтобы принять участие в богослужениях в Спасо-Преображенском храме.

Отметим, что традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад, когда в 1704 году мощи Симона Верхотурского перенесли из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда же и сформировался первый вариант маршрута. А в 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье: в этот год мощи святого перенесли в огромный Крестовоздвиженский собор, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования Богохранимого Дома Романовых. С приходом к власти большевиков традиция была прервана – мощи были изъяты, а возвращены Русской православной церкви только в 1989 году.

Екатеринбург, Елена Васильева

