Уральские врачи спасли мужчину, которому проломило череп стрелой строительного крана (ФОТО)

Слаженная оперативная работа врачей Серова, Нижнего Тагила и Екатеринбурга спасла жизнь 57-летнему уральцу с тяжелейшей черепно-мозговой травмой.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, 57-летнего жителя Серова ударила стрела строительного крана, расколов ему череп. Мужчину в критическом состоянии доставили в отделение скорой помощи Серовской городской больницы. Высокоточный компьютерный томограф помог быстро диагностировать травмы и выявить расположение повредивших мозг костных отломков, самый острый из которых мог в любую минуту стать причиной гибели пациента. Слаженное взаимодействие серовских реаниматологов позволило стабилизировать состояние пострадавшего.

Профильные специалисты из Екатеринбурга в ходе телеконсультации подтвердили необходимость перегоспитализации уральца в ближайший межмуниципальный медицинский центр. Мужчину экстренно доставили в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила, где его ожидала операционная бригада. Нейрохирург Дмитрий Неволин, анестезиолог-реаниматолог Аслам Абдуев и операционная медсестра Нина Дмитриева удалили отломки костей, гематомы, восстановили целостность твёрдой мозговой оболочки.

«Во многих случаях время – решающий фактор. Выстроенный алгоритм взаимодействия учреждений здравоохранения, современное оборудование, которое есть даже на периферии, телемедицинские технологии – вот ключевые элементы, благодаря которым удаётся спасать свердловчан. В сочетании с передовым оснащением нашей больницы и опытом врачей это делает высококвалифицированную медицинскую помощь доступной на местном уровне», – подчеркнул и.о. главного врача ГБ №1 Нижнего Тагила Константин Нечаев.



После завершения лечения мужчину выписали из стационара. У него восстанавливается речь, начинают двигаться пострадавшие конечности. В настоящее время уралец прошёл курс реабилитации, врачи продолжают поддерживать связь с уникальным пациентом.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube