Спортклуб единоборств «Ратиборец» стал муниципальным

Клуб единоборств «Ратиборец» в районе Автовокзала перешел в собственность администрации Екатеринбурга. Теперь в просторном здании на 1,5 тысячи квадратных метрах разместится спортивная школа «Динамо», в которой занимается около тысячи человек. До этого у спортшколы не было собственных помещений.

Клуб находится по адресу: улица Серова, 8 «а». Внутри оборудован универсальный зал на 990 квадратных метров с потолками высотой более 8 метров. Новые площади позволят динамовцам организовать полноценный учебно-тренировочный процесс по шести дисциплинам, а также проводить соревнования районного, городского и областного уровней. «Что важно, «Ратиборец» находится в хорошем состоянии и не требует ни ремонта, ни переустройства. Потому занятия смогут начаться в здании совсем скоро. Городу необходимо только лицензировать объект, дооборудовать его некоторым инвентарем и обеспечить антитеррористическую безопасность», – сообщили в пресс-службе мэрии.

«Ратиборец» войдет в сеть городских спортивных объектов. В мэрии подчеркнули, что в сложившейся застройке микрорайона отсутствуют подобные спортивные площадки, а для строительства новых нет подходящего места.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

