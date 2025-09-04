«Несите кабачки». Екатеринбургский зоопарк помогает садоводам избавиться от излишка урожая

Екатеринбургский зоопарк продолжает акцию «Помощь садоводам», принимая в дар овощи и фрукты для угощения животных. Горожан просят приносить огурцы, кабачки, тыкву, картофель, морковь, свеклу и капусту. А вот яблоки лучше оставить себе, в зоопарке их избыток.

«Огромное количество яблок уже съели и продолжают потреблять наши питомцы. В кормокухне яблоки заготавливают в разных видах – варят соки, сушат. Сорта, которые могут храниться какое-то время, отправляются на хранение. Можно сказать, что зоопарк утопает в яблоках и уже закрыл все свои потребности по этой позиции», – рассказали сотрудники.

Для животных принимают только фрукты и овощи хорошего качества – не переспевшие, не битые и не гнилые. Оставить лишний урожай можно на служебной проходной зоопарка со стороны Луначарского ежедневно с 08:00 до 20:00. «Сотрудники и питомцы Екатеринбургского зоопарка от души благодарят всех, кто принял участие в акции и принес овощи и фрукты животным», – говорится в сообщении.

Фото зоопарка

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

