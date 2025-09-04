Садоводам предоставят субсидии на ремонты ЛЭП и дорожной сети

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам города в 2025 году.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, финансовую поддержку можно направить на ремонтные работы и проведение противопожарных мероприятий.

Субсидии предусмотрены на:

– ремонт линий электропередачи – 7 000 тысяч рублей;

– ремонт дорожной сети – 2 979 тысяч рублей;

– проведение противопожарных мероприятий – 3 000 тысяч рублей.

Предельный объем совокупной поддержки, оказываемой одному садоводческому (огородническому) некоммерческому товариществу, составит 500 тысяч рублей.

Отбор СТ на право получения субсидий будет проведен Департаментом потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube