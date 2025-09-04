российское информационное агентство 18+

Четверг, 4 сентября 2025, 12:33 мск

Екатеринбург

Садоводам предоставят субсидии на ремонты ЛЭП и дорожной сети

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам города в 2025 году.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, финансовую поддержку можно направить на ремонтные работы и проведение противопожарных мероприятий.
Субсидии предусмотрены на:
– ремонт линий электропередачи – 7 000 тысяч рублей;
– ремонт дорожной сети – 2 979 тысяч рублей;
– проведение противопожарных мероприятий – 3 000 тысяч рублей.
Предельный объем совокупной поддержки, оказываемой одному садоводческому (огородническому) некоммерческому товариществу, составит 500 тысяч рублей.
Отбор СТ на право получения субсидий будет проведен Департаментом потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

