Садоводам предоставят субсидии на ремонты ЛЭП и дорожной сети

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам города в 2025 году.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, финансовую поддержку можно направить на ремонтные работы и проведение противопожарных мероприятий.
Субсидии предусмотрены на:
– ремонт линий электропередачи – 7 000 тысяч рублей;
– ремонт дорожной сети – 2 979 тысяч рублей;
– проведение противопожарных мероприятий – 3 000 тысяч рублей.
Предельный объем совокупной поддержки, оказываемой одному садоводческому (огородническому) некоммерческому товариществу, составит 500 тысяч рублей.
Отбор СТ на право получения субсидий будет проведен Департаментом потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга.
Екатеринбург, Елена Владимирова
