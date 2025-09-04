В Екатеринбурге открыли выставку-посвящение Сортировке

В екатеринбургской галерее «Синара Арт» сегодня открылась выставка «Небесная Сортировка». На ней представлены работы местных авторов – Виктора Давыдова, Евгения Малахина, Владимира Чалого, Сергея Лаушкина, Анны Желудь, Олега Елового, Дмитрия Пригова, Руслана Комадея. Куратором выступила Леля Собенина.

Экспозиция рассказывает о городских районах, но «Сортировка» – не только топоним, но и метафора «небесной сортировочной станции» – лимба, места пребывания душ, между раем и адом, отмечают организаторы выставки. Также специально для выставки был создан малотиражный журнал с воспоминаниями екатеринбургских поэтов о родных для них местах. Экспозиция доступна для посетителей до 1 октября.

Екатеринбург, Полина Яговкина

