российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 сентября 2025, 14:44 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге открыли выставку-посвящение Сортировке

В екатеринбургской галерее «Синара Арт» сегодня открылась выставка «Небесная Сортировка». На ней представлены работы местных авторов – Виктора Давыдова, Евгения Малахина, Владимира Чалого, Сергея Лаушкина, Анны Желудь, Олега Елового, Дмитрия Пригова, Руслана Комадея. Куратором выступила Леля Собенина.

Экспозиция рассказывает о городских районах, но «Сортировка» – не только топоним, но и метафора «небесной сортировочной станции» – лимба, места пребывания душ, между раем и адом, отмечают организаторы выставки. Также специально для выставки был создан малотиражный журнал с воспоминаниями екатеринбургских поэтов о родных для них местах. Экспозиция доступна для посетителей до 1 октября.

Екатеринбург, Полина Яговкина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия,