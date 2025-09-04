Мошенники придумали новую схему: угрожают отключением воды

Мошенники придумали новый способ, как добраться до аккаунтов на Госуслугах: они угрожают горожанам отключением водоснабжения, причем и холодного, и горячего сразу. И не меньше чем на две недели. А чтобы не остаться без воды, надо подключить «аква-карту», которую можно привязать только к номеру мобильного телефона. Следующий шаг: продиктовать код из СМС.

Интересно, что мошенники плохо подготовлены: не могут назвать ни адрес, по которому будет проводиться отключение, ни название управляющей компании, ни даже город.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube