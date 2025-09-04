Фильм, фестиваль и рок-центр: какие подарки Екатеринбург хочет получить на юбилей уральского рока

В Год Уральского рока в Екатеринбурге будет реализовано множество мероприятий, посвященных юбилею. Но есть идеи, воплотить которые администрация города в одиночку не сможет. Об это заявил сегодня на Совете неравнодушных начальник управления культуры Илья Марков.

Марков перечислил три самых амбициозных проекта, которые Екатеринбургу хотелось бы реализовать. Первое – художественный фильм, который выйдет на все экраны страны. Сценарий, по словам Маркова, уже есть. Теперь надо вести разговор с крупными продюсерскими центрами. Второе – крупный музыкальный фестиваль под рабочим названием «Рок трех столиц», в котором приняли бы участие не только уральские, но и питерские, и московские группы и музыканты. «Могут быть разные форматы, но крупные бренды типа Сбера или ВК могли бы стать генеральным партнером», – отметил Марков. Третья идея – создание рок-центра, который будет сочетать в себе комплекс функций: музыкальное образование, музей, концертный зал, репетиционные площадки. Одним из вариантов размещения такого центра может стать «намоленное» место – бывший ДК ГУВД на улице Володарского.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

