Из Екатеринбурга возобновят прямые рейсы на Гоа

Из Екатеринбурга можно будет улететь на Гоа напрямую. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, первый рейс отправится 3 октября. В неделю будет два перелета – по пятницам и воскресеньям. Выполнять их будет «Аэрофлот» на Boeing 737-800.

Улететь на Гоа можно будет всю осень, зиму и весну – до апреля включительно. Цены стартуют от 55 тысяч рублей в обе стороны. Время в пути из Екатеринбурга до индийского курорта составит 6:45.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube