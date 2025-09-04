Массовую прогулку совместят со сбором мусора

В парке «Бажовские места» пройдет традиционная массовая сентябрьская прогулка. В ближайшее воскресенье посетители смогут пройти (или проехать на велосипедах) по маршрутам длиной 6, 16, 22 и 35 километров и присоединиться к акции «Чистый лес».

Всем участникам выдадут мусорные пакеты – за полный мешок отходов, сданный в контрольной точке, можно будет получить отметку в карту, а на финише обменять ее на призы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube