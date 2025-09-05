В доме многодетной семьи случился пожар. Три ребенка погибли

Три ребенка погибли на пожаре в частном доме в Свердловской области. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МЧС по региону, в деревне Златогорова загорелся дачный дом. Сотрудники МЧС России потушили 60 квадратных метров, не допустив распространения огня на соседние строения.

В момент пожара в доме находилась семья: родители и 7 детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных: трое детей в больнице. К сожалению, другие три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли. На месте работают психологи МЧС России.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. Как отмечают в пресс-службе регионального МЧС, в доме не было пожарного извещателя: прибор издал бы пронзительный звук, реагируя на дым, и предупредил бы об опасности, дав всем шанс на спасение.

Екатеринбург, Елена Васильева

