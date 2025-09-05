В мэрии придумали, как бороться с прокатами детских машинок и аттракционом «лопни шарик»

В администрации Екатеринбурга дополнили порядок выноса незаконных объектов новым пунктом – к ларькам добавили сезонные аттракционы. В эту категорию попадают нелегальные прокаты детских машинок, тиры, в том числе типа «лопни шарик», силомеры и другие «объекты развлекательного характера», сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии.

«Для них определили срок выноса: вместо 10 дней, как для остальных незаконных объектов, им на «жизнь» дают всего 3 часа», – уточнили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

