Суд взыскал крупную сумму с буйного пассажира, из-за которого задержался самолет

Авиакомпания «Победа» подала в суд на буйного пассажира, из-за которого на час был задержан вылет рейса Екатеринбург – Санкт-Петербург.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области, пассажир начал нарушать порядок еще на этапе посадки: он надолго задержался на трапе, блокируя проход другим людям. После того как он оказался в салоне, мужчина начал бесконтрольно пересаживаться с места на место. Ситуация усугубилась во время руления воздушного судна. Ответчик произвольно встал и направился в хвостовую часть лайнера.

Бортпроводникам с трудом удалось усадить его обратно. Однако затем пассажиры стали вызывать стюардов, сообщая, что мужчина ведет себя агрессивно: он облокачивался на другого пассажира, а после замечаний начал нецензурно выражаться и пытался нанести удар.

Командир воздушного судна принял решение снять деструктивного пассажира с рейса до вылета. В аэропорт «Кольцово» была вызвана полиция. Мужчина отказался подписывать какие-либо протоколы, правоохранители принудительно эвакуировали его из салона. Для обеспечения безопасности службе авиационной безопасности пришлось провести дополнительный досмотр самолета.

В результате рейс прибыл в Санкт-Петербург с опозданием более чем на час, что причинило авиакомпании финансовые убытки. Авиакомпания обратилась в суд по месту проживания несостоявшегося пассажира.

Артемовский городской суд удовлетворил иск авиакомпании «Победа» и взыскал с ответчика 60 164 рубля 74 копейки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2025, РИА «Новый День»

