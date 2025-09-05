В Екатеринбурге Денис Паслер дал старт запуску новых трехсекционных трамваев

В Екатеринбург прибыла первая партия из семи трехсекционных трамваев «Кастор», которые скоро выйдут на линии в уральской столице. Планируется, что новые машины будут курсировать по загруженному маршруту №18, который соединяет несколько районов с центром города. Ежедневно на нем перемещаются 16 тысяч пассажиров.

Презентация нового подвижного состава состоялась накануне в Западном трамвайном депо. Старт запуску «Касторов» дал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. «Сегодня-завтра семь новых трамваев выйдет на линию. А в ближайшие месяцы, как только Усть-Катавский завод завершит производство, город получит еще восемь трехсекционных трамваев. Как и планировали, мы меняем подвижной состав. Может не такими быстрыми темпами, как нам хотелось бы, но все равно приобретаем красивые и современные трамваи, которые идеально подходят под запросы мегаполиса и его жителей. Полностью низкопольные, вмещают около 260 человек, оснащены кондиционерами, медиаэкранами. Одним словом, есть все для комфортного и безопасного передвижения по городу», – отметил Денис Паслер.

В сентябре будет объявлен конкурс на закупку еще 50 новых троллейбусов, и, таким образом, «Гортранс» полностью обновит троллейбусный парк. Также в ближайшие дни в Екатеринбурге на тестовую обкатку выйдет еще один новый трамвай производства «Уралтрансмаш». «Модель 71-415М рассчитана на 221 пассажира и оборудована для маломобильных граждан. Она только появилась, поэтому еще неизвестна с точки зрения эксплуатации. Предприятие планирует проверить вагон в действии, обкатать его в городе, после чего мы сможем оценить его технические характеристики и необходимость в выводе на линию», – отметил Денис Паслер.

Особенность модели 415М – тележка с двойным рессорным подвешиванием, не имеющая аналогов в России. Также специально под вагон разработан современный пульт управления. Пассажирский салон оснащен кондиционером, камерами и wi-fi. После доработки трамвай «Уралтрансмаша» получит сертификат и в течение двух недель будет курсировать по одному из городских маршрутов вместе с пассажирами. Во время технической обкатки отзывы горожан тоже будут учитываться, сообщил «Новому Дню» директор городского департамента транспорта Игорь Ощепков.

Напомним, закупка новых автобусов, троллейбусов и трамваев – часть масштабной транспортной реформы и реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни. В общей сложности по всей Свердловской области до 2030 года планируется обновить более 1,3 тысячи единиц общественного транспорта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube