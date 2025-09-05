Свердловская область готова к отопительному сезону на 85%

В Свердловской области завершено 85% запланированных работ по подготовке коммунальной инфраструктуры к началу отопительного сезона, сообщили в департаменте информполитики.

Всего в ходе подготовки к зиме будет заменено порядка 240 километров тепловых сетей, 255 километров водопроводных сетей и 95 километров канализационных сетей. Также в 18 муниципалитетах Свердловской области идет капитальный ремонт коммунальных сетей, общая протяжённость ремонтируемых участков составляет свыше 67 километров.

Напомним, всего в 2025 году на модернизацию инженерных систем региона запланировано направить свыше 7 миллиардов рублей, в том числе 1,2 миллиарда рублей по государственной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Екатеринбург, Елена Владимирова

