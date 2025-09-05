Полиция нагрянула в хостел для мигрантов на Елизавете (ФОТО)

Утром 5 сентября сотрудники отдела полиции № 13 при поддержке патрульно-постовой службы проверили помещение на ул. Мартовской, 1Б (микрорайон Елизавет), где, по сообщениям соседей, проживают мигранты.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, на момент рейда в хостеле находились 12 иностранных граждан. После проверки документов четверым мигрантам пришлось отправиться в территориальный ОВД. За выявленные нарушения миграционного законодательства полицейские составили два административных протокола на двух задержанных.

Кроме того, в настоящее время правоохранители проверяют законность организации хостела в указанном помещении. Вопросы вызывают и условия проживания иностранцев – в хостеле налицо антисанитария и иные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

