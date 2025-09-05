Суд обязал застройщика устранить промерзание в квартире

В Екатеринбурге мужчина в суде добился устранения дефекта со стороны застройщика. В 2020 году мужчина купил квартиру в новостройке, а в холодное время года выяснилось, что там промерзает стена и на окнах скапливается конденсат. Экспертиза подтвердила строительный дефект – и мужчина обратился с иском в суд к застройщику, требуя исправить недостатки и возместить ему расходы на экспертизу, судебные издержки, а равно компенсировать моральный вред.

Суд встал на сторону владельца квартиры и постановил: устранить промерзание стены в течение месяца, выплатить на ремонт 272,5 тысячи рублей мужчине, компенсировать ему 10 тысяч рублей за моральный вред, а также 50 тысяч штрафа и 55 тысяч рублей на оплату расходов на юриста и эксперта.

«Застройщик пытался оспорить это решение, утверждая, что доказательств дефекта нет. Однако Свердловский областной суд встал на сторону истца, отметив, что компания не представила доказательств, что промерзание стены возникло по вине самих жильцов или из-за непредвиденных обстоятельств», – сообщили в пресс-службе суда.

Екатеринбург, Елена Сычева

