Пятница, 5 сентября 2025, 11:36 мск

В Завокзальном микрорайоне построят 500 тысяч кв.м жилья и 4 детских сада

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для строительства новых жилых кварталов в районе улиц Челюскинцев, Героев России, переулка Производственного, Кимовской и Беринга.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке в 50 гектаров возведут жилые дома общей площадью более 500 тысяч кв.м. В двух кварталах расположатся встроенные помещения детских садов на 200 мест, а также один отдельно стоящий – на 150 мест.
Для жителей обустроят паркинги. Суммарно уральцы смогут оставить там 3,6 тысячи машин.

Также, по проекту, между улицами Готвальда и Машинистов появится детский образовательный центр. Он объединит в себе функции дошкольного и общего учебного заведения. Там смогут учиться 350 малышей и 1,5 тысячи ребят постарше.
По улице Героев России проложат трамвайную ветку длиной 1,7 километра. Она соединит район железнодорожного вокзала и Заречный. Для работы трамваев сделают 9 трансформаторных подстанций.
Проект планируют реализовать к 2035 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

