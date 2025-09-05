«Из открытого окна торчали ноги». Должник припарковался возле управления приставов и лишился машины

В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль мужчины, который накопил долгов на полмиллиона рублей. Примечательно, что обнаружили машину у управления ФССП по региону, а внимание он привлек тем, что из открытого окна торчали ноги. «Судебные приставы проверили регистрационные данные и выяснили, что транспортное средство принадлежит должнику», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль был передан на ответственное хранение. В случае, если в ближайшее время задолженность не будет погашена, его отправят на оценку и реализацию в Росимущество.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube