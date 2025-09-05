На Урале скосили 80% кормовых культур

В Свердловской области уже заготовлено 80% кормовых культур, необходимых для нужд животноводов, несмотря на то что из-за дождей сенокос в этом году начался на две неделе позже обычного. Об этом сообщили в департаменте информполитики.

Кроме того, аграрии уже обработали 53 тысячи гектаров полей и собрали более 160 тысяч тонн зерна. Всего в 2025 году аграрии Свердловской области обрабатывают более 760 тысяч гектаров земли, почти половина из которых засеяна кормовыми культурами. Зерновые и зернобобовые составляют 43,6%. Оставшиеся площади засеяны картофелем и овощами открытого грунта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

