СвЖД отменяет часть электричек на север

Расписание электричек в города на севере Свердловской области изменится в сентябре и начале октября из-за ремонта путей, сообщили в пресс-службе СвЖД. Это означает, что до конечных станций доезжать поезда не будут.

Так, в период с 9 сентября по 7 октября в нечетные числа поезд №7074 Бокситы – Нижний Тагил – Екатеринбург не будет курсировать на участке Бокситы – Нижний Тагил.

Поезд №7077 Екатеринбург – Серов – Карпинск будет следовать только до Серова. Поезд №7078 Карпинск – Серов – Екатеринбург не будет курсировать на участке Карпинск – Серов.

Поезд №6954 Бокситы – Верхотурье (отправление в 09:22) будет курсировать ограниченным маршрутом до разъезда Коптяковские Печи. Поезд №6953 Верхотурье – Бокситы не будет курсировать на участке Верхотурье – Коптяковские Печи.

Поезд №7422/7421 Серов – Верхотурье – Нижняя Тура не будет курсировать на участке Серов – Верхотурье. Поезд №7461 Нижний Тагил – Верхотурье – Серов будет следовать только до Верхотурья.

Поезд №6864 Нижняя Тура – Нижний Тагил будет отправляться из Нижней Туры в 11:22 (позже на 42 минуты).

По четным числам, начиная с 8 сентября и до 6 октября включительно, поезд №7075 Екатеринбург – Бокситы не будет останавливаться на станции Дровяное.

Екатеринбург, Елена Сычева

