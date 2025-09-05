В «Автомобилисте» назвали дату продажи билетов на домашние матчи

Билеты на первый домашний матч «Автомобилиста» в новом сезоне КХЛ поступят в продажу 9 сентября. Екатеринбургский клуб начнет регулярный чемпионат выездной серией игр, а первая игра на «УГМК Арене» состоится 15 сентября, где «Автомобилист» встретится с «Салаватом Юлаевым».

«Интерес к домашним играм «Автомобилиста» остается стабильно высоким на протяжении последних трех лет. На данный момент продано 2 тысячи абонементов. Я думаю, как минимум мы достигнем планки предыдущих сезонов, когда было продано 2700-2800 абонементов. Все места для абонементов на первом и втором ярусе арены уже разобраны», – сообщил на пресс-конференции директор клуба Максим Рябков.

Он также добавил, что «Автомобилист» продолжит бороться с перекупами билетов. Для этого летом была проведена подготовительная работа в IT-инфраструктуре клуба.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

