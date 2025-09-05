На Сортировке дети будут играть на органе

На Сортировке достроили новое здание детской музыкальной школы № 7 имени Сергея Рахманинова. Его главная изюминка – концертный зал на 118 мест с собственным электронным органом. ДМШ стала первой и единственной в области, где появился этот музыкальный инструмент.

Педагоги и ученики мечтали о расширении школы более 20 лет, отметил Алексей Орлов в своем телеграм-канале. В двухэтажном здании площадью 1,3 тысячи квадратных метров появились хоровые классы, просторные аудитории теоретической дисциплины, большой оркестровый зал и профессиональная студия звукозаписи. Отдельно также поработали над акустикой: сделали специальные криволинейные стены, а в органном зале на стенах и потолке установили звукопоглощающую плитку.

В школе теперь с сентября могут учиться вдвое больше детей – до 800 юных музыкантов. А в перспективе планируется создать оркестр духовых инструментов и джазовых ансамблей. На строительство нового корпуса было потрачено около 190 миллионов рублей из бюджетов области и города.

Екатеринбург, Дарья Деменева

