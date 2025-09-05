Стало известно, какие аттракционы уберут с улиц Екатеринбурга первыми

Мэрия в конце летнего сезона продолжила борьбу с несанкционированными объектами по продаже товаров и услуг.

Сегодня стало известно, что к документам, которые регламентируют размещение нестационарных торговых объектов на улицах города, добавили различные аттракционы и увеселения, в том числе «тиры» с шариками, прокаты детских машинок и так далее. Их должны убирать не в течение 10 дней, а в течение 3 часов. Иначе объекты могут увезти на ответхранение.

Первыми, кому объявили трёхчасовой ультиматум, стали боксёрские силомеры, которые установлены, например, на улице Вайнера. Правда, пока все аппараты на месте.

По данным близкого к администрации города телеграм-канала «Екатеринбург главное», они принадлежат тому же предпринимателю, который ранее устанавливал лотки с алкогольным мороженым: в начале лета проверки показали, что торговля продукцией незаконна, так как в ней содержится этиловый спирт. Бизнесмена тогда штрафовали на 250 тысяч рублей.

Екатеринбург

