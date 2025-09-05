Владельцы агрессивного ротвейлера заплатят пострадавшей семье более 400 тысяч

Кировский суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск женщины, пострадавшей от нападения собаки.

Как сообщает «4 канал» из зала суда, хозяева ротвейлера, который в феврале на Широкой Речке напал на мать с ребенком, заплатят 416 тысяч рублей.

Напомним, ЧП случилось 26 февраля 2025 года на улице Медногорской. Собака набросилась на ребенка, женщине пришлось лечь на землю и закрыть его собой. Они пролежали на снегу около 30 минут. Ребенок физически не пострадал, но у самой женщины – рваные укушенные раны, она обратилась в травмпункт. Затем она обратилась в суд с гражданским иском.

Потерпевшая сторона потребовала компенсацию в 735 тысяч рублей, так как здоровью ребенка был причинен вред. По словам матери, теперь он состоит на учете у невролога, в будущем у него может развиться эпилепсия, у ребенка приступы и ночные кошмары. При этом Надежда не настаивала на привлечении владельцев животного к уголовной ответственности или усыплении животного.

Екатеринбург, Елена Владимирова

