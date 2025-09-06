ДТП на Тюменском тракте: пострадали 5 человек

Сегодня в 6 утра на 252-м километре Тюменского тракта, недалеко от поселка Тугулым, 25-летний водитель «Лады Веста» не успел притормозить и въехал в грузовик.

В результате аварии водителя и пассажиров легковушки, 21-летнюю невесту, 25-летнего друга и его родителей, 47 и 54 лет, госпитализировали с различными травмами. Все пострадавшие – жители Башкортостана, ехали в гости к родственникам в Тюмень.

«Водитель автомобиля «Лада Веста» имеет стаж вождения 7 лет и 13 раз ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Освидетельствование на состояние опьянения будет проведено в медицинском учреждении по месту его госпитализации. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции осуществлены все необходимые процессуальные действия, назначены соответствующие экспертизы. Проведение проверки обстоятельств произошедшего продолжается», – отметили в пресс-службе облГАИ.

Тугулым, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube