В Первоуральске водитель иномарки погиб в лобовом столкновении

В Первоуральске на 3-м километре Московского шоссе, недалеко от автостанции, 52-летний водитель «Фольксвагена» вылетел на встречку и столкнулся с «Ладой». В результате он погиб на месте от полученных травм. Трагедия случилась вчера в 23:58.

По информации облГАИ, водитель иномарки за 34 года вождения 80 раз привлекался к административной ответственности.

За рулем отечественной машины был 18-летний первоуралец со стажем вождения 1 месяц. В момент ДТП он был трезв. Молодого человека госпитализировали с различными травмами.

«Состояние погибшего в момент ДТП будет установлено после проведения химико-токсикологической экспертизы. Для установления всех деталей произошедшего назначаются необходимые экспертизы. По факту происшествия проводится расследование», – отметили в пресс-службе ведомства.

Первоуральск, Дарья Деменева

