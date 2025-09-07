В Екатеринбурге водитель скончался за рулем и влетел в забор

Сегодня в 8 утра на 3-м километре Чусовского тракта 61-летний водитель «Форда» съехал с дороги и влетел в забор. Прибывшие на место ДТП медики нашли мужчину без признаков жизни.

По заключению врачей, смерть наступила до момента аварии.

«Для установления точной причины гибели мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Органами внутренних дел по факту произошедшего проводится расследование по установлению всех обстоятельств инцидента», – отметили в пресс-службе городской ГИБДД.

Екатеринбург, Дарья Деменева

