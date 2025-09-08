Началась запись в детские лагеря на осень

Сегодня началась запись детей в городские и загородные лагеря на время осенних каникул. Подать заявление можно будет в течение семи дней, до 16 сентября, через «Госуслуги», а также лично в МФЦ либо в образовательной организации.

Осенние смены будут длиться в течение 7 дней. Отдохнуть смогут дети от 6,5 до 18 лет. В Екатеринбурге запись ведется в загородные лагеря «Юность» (путевка стоит 7 707,95 руб.), «Уральские самоцветы (7 707,95 руб.) и «Космос» (6 407,95 руб.), а также в 44 городских лагеря, где неделя пребывания обойдется в 1 710,25 рубля.

Следующее окно записи – в дневные и загородные лагеря на зиму – откроется 10 ноября.

Екатеринбург, Дарья Деменева

