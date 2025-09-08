На Урал пришла золотая осень (ФОТО)

В Екатеринбурге установилась ясная и сухая погода, однако синоптики сообщают, что это ненадолго – уже к вечеру понедельника могут начаться дожди, которые продлятся до конца рабочей недели. А в выходные начнется бабье лето.

Самым теплым днем станет понедельник. Воздух прогреется до +18 градусов. Самым холодным – четверг, днем будет около +11 °C, а ночью только +3°. К выходным вернется 20-градусное тепло.

Екатеринбург, Елена Сычева

